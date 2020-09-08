Çukur yeni sezona zirvede başladı

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Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen fenomen dizi Çukur, dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümüyle yeni sezona merhaba dedi. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bölüme Sabahat Akkiraz ve Koçovalı kardeşlerin buluşması damga vurdu. Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in kozlarını paylaştığı anlar ise nefesleri kesti.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Arık ve Seren, Yamaç'ın İdris'i vurduğu görüntüleri Cumali'ye verdi.

Yamaç'ın babasını vurduğunu öğrenen Cumali sinir krizi geçirirken, iki kardeşin yüzleştiği anlarda heyecan giderek arttı. Finalde ise Cumali'nin Yamaç'ı vurmasıyla herkes şoke oldu.

DÜNYA SOSYAL MEDYADA #ÇUKUR’U KONUŞTU!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 6.04 izlenme oranı (rating),16.74 izlenme payı (share) ile birinci olurken, ABC1 20+'da 6.69 izlenme oranı (rating),16.62 izlenme payı (share),AB'de 4.74 izlenme oranı (rating),12.38 izlenme payı (share),elde etti.

#ÇukurS4 etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat dünyada ise 6 saat TT listesinde kaldı. #ÇukurS4 etiketiyle İspanya'da da TT listesine giren dizi başarısıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

VARTOLU HAPİSTEN ÇIKTI!

Emir'in Erdenetler ile ilgili yakaladığı önemli bilgiler beraberinde büyük sorunlar getirdi. Cengiz Erdenet'in kendi adamı Fazıl'ı konuşturan Emir, öğrendiklerini haber yapınca Erdenetler bu durum karşısında harekete geçti.

Cengiz Erdenet, Fazıl'ı ve ailesini acımasızca öldürürken, Arık da Emir için harekete geçti.

Vartolu'nun hapisten çıktığı, Yamaç'ın onu davul zurnayla karşıladığı sahneler izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Yamaç, Cumali ile sonunda konuşabilmeyi başarırken, Damla'nın bebeğinden kendi elleriyle vazgeçtiğini öğrenen Yamaç bir yıkım daha yaşadı.

Vartolu özgürlüğüne kavuşuyor;

YAMAÇ KOÇOVALI VE ARIK BÖKE ERDENET KOZLARINI PAYLAŞTI!

Arık, Emir'i öldürüp cesedini de Çukur'a astırınca Yamaç öfkeden deliye döndü. Bütün bu olanların sonucunda Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet kozlarını paylaşırken, aksiyon dolu dövüş sahneleri nefesleri kesti.

Emir'in topladığı bilgilerden yola çıkan Yamaç, Erdenetlere tuzak kurarak tırlardaki uyuşturucularına el koydu. Yamaç'ın yaptıkları karşısında etkilenen Cengiz Erdenet herkesi şaşırtan bir teklifte bulundu.

Bölüme damgasını vuran Sabahat Akkiraz ve Koçovalı kardeşlerin buluşmasında Yamaç'ın babalarla ilgili söylediği sözler duygu dolu anlar yaşattı.

Yamaç ve Arık'ın büyük hesaplaşması;

Sabahat Akkiraz ve Koçovalı kardeşler bir arada;

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. "Yamaç Koçovalı'yı vurdular!" sesinin yankılandığı tanıtımda haberi alan Sultan Cumali'den hesap soruyor.

Yamaç Çukur'u terk edecek diyerek rest çeken Cumali, İdris'i Yamaç'ın vurduğunu söylüyor. Sultan, Selim ve Emmi duydukları karşısında şoke olurken, bu olay sonrasında Çukur'da dengelerin nasıl değişeceği büyük merak uyandırıyor.

İşte "Çukur"un 4. Sezon 2. Bölüm 1.Tanıtımı:

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!