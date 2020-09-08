Çukur 94. bölümüyle dün akşam ekranlarda fırtınalar estirdi. SHOW TV'nin fenomenleşen dizisi Çukur'da Arık ve Seren, Yamaç'ın İdris'i vurduğu görüntüleri Cumali'ye verdi. Yamaç'ın babasını vurduğunu öğrenen Cumali sinir krizi geçirirken, iki kardeşin yüzleştiği anlarda heyecan giderek arttı. Finalde ise Cumali'nin Yamaç'ı vurmasıyla herkes şoke oldu. Çukur'un son bölümü haberimizde.

ÇUKUR 4. SEZON 1. BÖLÜM İZLE

Emir'in Erdenetler ile ilgili yakaladığı önemli bilgiler beraberinde büyük sorunlar getirdi. Cengiz Erdenet'in kendi adamı Fazıl'ı konuşturan Emir, öğrendiklerini haber yapınca Erdenetler bu durum karşısında harekete geçti. Cengiz Erdenet, Fazıl'ı ve ailesini acımasızca öldürürken, Arık da Emir için harekete geçti. Vartolu'nun hapisten çıktığı, Yamaç'ın onu davul zurnayla karşıladığı sahneler izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Yamaç, Cumali ile sonunda konuşabilmeyi başarırken, Damla'nın bebeğinden kendi elleriyle vazgeçtiğini öğrenen Yamaç bir yıkım daha yaşadı.

ÇUKUR 94. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Arık, Emir'i öldürüp cesedini de Çukur'a astırınca Yamaç öfkeden deliye döndü. Bütün bu olanların sonucunda Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet kozlarını paylaşırken, aksiyon dolu dövüş sahneleri nefesleri kesti. Emir'in topladığı bilgilerden yola çıkan Yamaç, Erdenetlere tuzak kurarak tırlardaki uyuşturucularına el koydu. Yamaç'ın yaptıkları karşısında etkilenen Cengiz Erdenet herkesi şaşırtan bir teklifte bulundu. Bölüme damgasını vuran Sabahat Akkiraz ve Koçovalı kardeşlerin buluşmasında Yamaç'ın babalarla ilgili söylediği sözler duygu dolu anlar yaşattı.

ÇUKUR 95. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. "Yamaç Koçovalı'yı vurdular!" sesinin yankılandığı tanıtımda haberi alan Sultan Cumali'den hesap soruyor. Yamaç Çukur'u terk edecek diyerek rest çeken Cumali, İdris'i Yamaç'ın vurduğunu söylüyor. Sultan, Selim ve Emmi duydukları karşısında şoke olurken, bu olay sonrasında Çukur'da dengelerin nasıl değişeceği büyük merak uyandırıyor.