Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan set ziyareti

Lacivert Medya yapımı ‘Ayşe Tatile Çıktı’ adlı sinema filmi, 1958 - 1974 arasında Kıbrıs Türk halkının verdiği onurlu varoluş mücadelesinin kalp acıtan insan hikâyelerini beyazperdeye taşıyacak. Çekimlerine de, Kıbrıs Harekâtı’nın 51'inci yıldönümünde başlanan filmin yapımcılığını Coşkun Özer üstlenirken, yönetmenliğini senaryoyu da kaleme alan Özer Feyzioğlu yapıyor.

HİKÂYE 1958'DE GEÇİYOR Film, 1958’de Lefkoşa’da yaşayan idealist bir öğretmen olan Ali’nin hikâyesine odaklanıyor. Barışçıl hayaller kuran 'Ali', yaşanan saldırıların ardından, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın gizli mücadelesine katılır. Bir yanda aşkı 'Aysel', diğer yanda vatanı için verdiği savaş… 'Ali’nin hikâyesi, hem bir kahramanlık destanı hem de insan kalabilmenin en ağır sınavını izleyiciye yaşatacak.

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’DAN SETE ZİYARET

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, film setini ziyaret ederek, yapımcı ve oyunculara başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Tatar, filmin, Kıbrıs Türkü’nün, 1974'e gelene kadar neler yaşadığını genç nesillere ve tüm dünyaya aktarabilmek adına büyük bir hizmet olacağını vurguladı. Filmin KKTC’nin tanıtımı için de büyük hizmet olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, filmin galasını da izlemeyi temenni ederek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

CJ ENM Türkiye dağıtımı ile 28 Kasım’da gösterime girecek olan filmin başrollerinde; Emre Bey (Ali) ve Almida Ada (Aysel)’nın yanı sıra Didem İnselen, Selen Öztürk, Renan Bilek, Fırat Doğruloğlu, Engin Hepileri, Cemal Hünal, Hüseyin Avni Danyal, Volkan Severcan, Barış Kıralioğlu, Cahit Gök, Tugay Mercan, Turgay Aydın, Şemsi İnkaya, Evren Erler, Doğukan Polat, Hakan Atalay, Orkuncan İzan, Onur Atilla, Yusuf Çim, Cem Uslu, Macit Koper, Haluk Cömert, Tuncay Kaynak, Barış Yurtsever, Eylül Cındık, Metehan Şahiner, Selman Özyazıcı, Pelin Şahindoğan, Çağla Avcu, Erdoğan Kazar yer alıyor.