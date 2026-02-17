Canlı
        Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 00:26 Güncelleme: 17.02.2026 - 00:26
        Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Etiyopya'ya ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

        #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
        #Resmi Gazete
        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        #Son dakika haberler
