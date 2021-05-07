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'Daha İyi Bir Türkiye İçin Hangi Fikri Yıkalım?'

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni ve Haberturk.com yazarı Gökhan Şen'in "Daha İyi Bir Türkiye İçin Hangi Fikri Yıkalım?" isimli yeni kitabı Kronik Yayınları tarafından yayınlandı. Ekonomi, sanayi, tarım, eğitim, bilim, kadın politikaları ve kültür sanat alanında önde gelen isimler ile gerçekleştirdiği görüşmeleri aktaran Şen, kitabında "Daha iyi bir Türkiye için hangi fikri yıkalım?" sorusuna cevap arıyor

'Daha İyi Bir Türkiye İçin Hangi Fikri Yıkalım?'
HABERTURK.COM

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni ve Haberturk.com yazarı Gökhan Şen'in "Daha İyi Bir Türkiye İçin Hangi Fikri Yıkalım?" isimli kitabı Kronik yayınlarından çıktı.

Ekonomiden sanayiye, tarımdan eğitime, bilimden kadın politikaları ve istihdama, tarihten kültür sanata dek güzel bir Türkiye hayaliyle düşünen, sorgulayan, yazan, alanının en entelektüel zihinlerinin görüşlerini kaleme alan Şen, kitabında "Daha iyi bir Türkiye için hangi fikri yıkalım?" sorusuna cevap arıyor.

Şen'in kitabına şu isimler de katkıda bulundu.

- Ekonomi Politikaları: Mahfi Eğilmez, Refet Gürkaynak, Ali Hakan Kara, Hatice Karahan, Murat Üçer, A. Erinç Yeldan

- Sanayi Politikaları: Hamdi Akın, Erdal Aksoy, Bülent Eczacıbaşı, Abdurrahman Kaan, Steven Young, Murat Yülek

- Tarım Politikaları: İrfan Donat, Durmuş Döven, Recep Konuk, Sencer Solakoğlu, Kubilay Özerkan , Yaşar Uysal, Ali Ekber Yıldırım

- Eğitim Politikaları: Ufuk Akçiğit, Elif Özcan Tok, Özgür Bolat, Selçuk Pehlivanoğlu

- Bilime Bakış & Bilim Politikaları: Özgür Akın, Orhan Bursalı, Celal Şengör, Umut Yıldız

- Kadın Politikaları & İstihdam: Bekir Ağırdır, Cansen Başaran-Symes, Ümit Boyner, Arzu Çerkezoğlu, Seyfettin Gürsel, Sanem Oktar

- Tarih & Tarihe Bakış: Osman Balcıgil, İlber Ortaylı, Emrah Safa Gürkan

- Kültür & Sanat: Uğur Batı, Vedat Milor.

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