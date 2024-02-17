Dedemin Fişi filminin konusu nedir? Dedemin Fişi filmi oyuncuları kimler?
Dedemin Fişi filmi, 17 Şubat Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin kaleme aldığı film, Meltem Bozoflu tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Dedemin Fişi filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Dedemin Fişi filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Dedemin Fişi filmi, sinema perdenin ardından, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2016 yılında vizyona giren film, Necati Akpınar imzası taşımaktadır. Peki, "Dedemin Fişi filminin konusu nedir? Dedemin Fişi filmi oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?" İşte Dedemin Fişi filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI KİMLER?
Dedemin Fişi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan; Güldür Güldür Ekibinden Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Uğur Bilgin'in yer aldığı ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 2015 yapımı komedi türü Türk Filmi. Filmin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılırken, sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.
Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci
Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci
Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci
Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci
Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci
Özge Borak - Nurgül Çirci
Ayşen Gruda
Aziz Aslan - Şinasi
Onur Atilla - Vecdi Şimşir
Doğa Rutkay - Pervin Kaya
Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir
Erdem Yener - Bora Çirci
Burak Topaloğlu - Ivan
İrem Sak - Kader Çirci
Kıvanç Baran Arslan - Rıza
Özlem Tokaslan - Üzerlik
Zeynep Kankonde - Semra
DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür ekibini biraraya getiren Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdoğan'a, yönetmenliği ise Meltem Bozoflu'ya ait. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin Fişi'nin başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul, Özge Borak, Erdem Yener, Doğa Rutkay, Onur Buldu, İrem Sak, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Film Malatyalı Çirci Ailesi’nin miras serüvenini konu alıyor.
DEDEMİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Malatyalı bir ailenin öyküsünü anlatan “Dedemin Fişi” filminin çekimleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yapıldı.