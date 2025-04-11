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        Haberler Müzik Deha Bilimlier: Babama özlemim var - Magazin haberleri

        Deha Bilimlier: Babama özlemim var

        Deha Bilimlier, 'Babamın Şarkıları' adlı albümünün ikinci şarkısı olan 'Herkes Kendi İşine'yi dinleyicilerle buluşturdu. Bilimlier, "Bu proje babama yazılmış bir mektup gibi. Her bir notada ona olan özlemim var" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:27
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        "Babama özlemim var"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deha Bilimlier, 'Babamın Şarkıları' albümünün ikinci şarkısı, sözü müziği Ahmet Kaya'ya ait olan 'Herkes Kendi İşine'yi yayımladı. Şarkının klibinde ise yönetmen Ramazan Arslankaya'nın imzası bulunuyor.

        Deha Bilimlier, "Bu proje babama yazılmış bir mektup gibi. Her bir notada ona olan özlemim var. Umarım bir yerlerden duyuyordur beni" diyerek şarkının ve projenin anlamını dile getirdi.

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