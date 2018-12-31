Oyuncu Hande Erçel bir süredir sağlık problemleri yaşayan annesinin bakımıyla yakından ilgileniyordu. Erçel, dışarıyla tüm iletişimini kesti ve tüm zamanını annesine ayırıyordu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Erçel'in annesine donör olacağını duyurdu. Akalın paylaşımına, "Anneciğine kök hücrede donör olacakmış. Senin güzel kalbine kocaman alkış ve acil şifalar... Koca kız olmuşsun sen... Hayat işte güzel Hande" notunu düştü.

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