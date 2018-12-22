Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, güzel oyuncu önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir hastanede yatan annesinin yanından çıkarken görüntülendi. Hastaneye akşama doğru gelen oyuncu gece 1’de annesi Aylin Erçel’in yanından ayrıldı. Muhabirlerin annesi Aylin Erçel’in sağlık durumuyla ilgili sorularına oyuncu, “İyiye gidiyor durumu inşallah daha iyi olacak” dedi.

ZAYIFLATICI ÖZEL SU İÇİYOR

Popçu Murat Dalkılıç ile ayrılığa daha fazla dayanamayıp barıştıkları konuşulan Hande Erçel, muhabirlerin, barışma sorularına teşekkür ederek sessiz kaldı. Son dönemde verdiği kilolar ile dikkat çeken Hande Erçel’in elindeki diyetisyeninin özel hazırlattığı zayıflatıcı su şaşalı dikkat çekti.

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