Hande Erçel'in eski görüntüleri ortaya çıktı - Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'tan ayrıldığı iddia edilen Hande Erçel'in 2012 yılındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Bilindiği üzere Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç, kısa bir süre sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ortaya çıkan videoda Hande Erçel, 2012 yılında Merve Boluğur'un haberini sunuyor. Sosyal medyada bir anda konuşulmaya başlayan video için binlerce yorum yapıldı.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993’te Balıkesir, Bandırma’da dünyaya geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir.

2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

Çılgın Dersane Üniversitede ile ekran macerasına başlayan Hande Erçel'in hayali dizinin reyting kurbanı olmasıyla yarım kaldı.

Hande Erçel, Eylül 2014 sezonunda TRT'de yayınlanan ‘Hayat Ağacı' dizisiyle tekrar izleyici karşısına çıktı.

Dizide İdil Fırat (Filiz) ve Fikret Kuşkan'ın (Murat) kızları Selen Karahanlı karakterine hayat verdi.

Siyah İnci Dizisi'nde Tolgahan Sayışman'la birlikte başrol oynadı.

Kanal D’de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Haziran 2016’da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri döndü.

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