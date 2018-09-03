Hande Erçel-Murat Dalkılıç aşkında büyük kriz!

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç’ın ilişkisinde ilk kriz patlak verdi. Kavga eden ikiliden Erçel, aşkıyla yaşadığı Beykoz’daki evi terk etti. Güzel oyuncu, iddiaya göre Ulus’ta kiraladığı daireye taşındı. Erçel'in evden taşınmasıyla derin üzüntüye boğulan Murat Dalkılıç'ın ise aşkının gönlünü almak için araya yakın dostlarını soktuğu da konuşulanlar arasında…