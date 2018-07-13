Hande Erçel-Murat Dalkılıç çiftinden aşk dolu paylaşım!

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in geçtiğimiz aralık ayında başlayan ilişkisi doludizgin devam ediyor. Hande Erçel, konser öncesi Instagram'ın hikaye kısmından sevgilisi Murat Dalkılıç ile romantik bir paylaşımda bulundu