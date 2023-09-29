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        Haberler Magazin Demet Akbağ, Altın portakal Film Festivali jüri başkanlığından istifa etti

        Demet Akbağ, Altın portakal Film Festivali jüri başkanlığından istifa etti

        Demet Akbağ, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığından istifa etti. Akbağ, istifa gerekçisini şöyle dile getirdi: İsmimin dâhil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 12:47 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:50
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        Demet Akbağ istifa etti
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        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sular durulmuyor. 'Kanun Hükmü' adlı belgesel filmin yarışmadan çıkarılmasıyla başlayan krizde bir haftada birçok gelişme yaşandı.

        Önce festivalin jüri üyeleri, 'Kanun Hükmü'nün yarışmaya tekrar alınmaması durumunda görevlerini yerine getirmeyeceklerini açıkladı.

        Bu gelişmelerin ardından Antalya Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, 'Kanun Hükmü'nü yarışmaya geri aldı.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bir açıklama yaparak çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 'Kanun Hükmü'nün yarışmaya geri alınmasını kabul etmeyerek festivalden çekildiklerini bildiren bir açıklama yayımladı: Türkiye’nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır. Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir. Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümünde “Kanun Hükmü” adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili bir açıklamada bulundu:

        Son olarak festivalin yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, 'Kanun Hükmü'nün festivalden tekrar çıkarıldığını açıkladı.

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        Demet Akbağ, geçtiğimiz hafta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de yer aldığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin basın toplantısına katılmıştı.

        Bütün bu gelişmelerin ardından 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Demet Akbağ, görevinden istifa ettiğini dile getirdiği bir açıklama yaptı. Akbağ'ın açıklaması şöyle: Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım.

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        Festivalin tarihinde neler yaşandı?
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        #Altın Portakal
        #Antalya Film Festivali
        #Kanun Hükmü
        #demet akbağ
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