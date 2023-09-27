'Kanun Hükmü' festivalden ikinci kez çıkarıldı Antalya Film Festivali'nin düzenlenmesi iyiden iyiye tehlikeye girdi. Jüri üyelerinden sonra festivalde filmleri yarışacak olan yönetmenler de 'Kanun Hükmü'nün yarışmadan çıkarılmasını protesto ederek ortak bir bildiri yayımladı. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve festivalinin yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu'ndan açıklamalar geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir açıklama yaparak festivalden çekildiklerini dile getirdi. Bakanlığın açıklaması oldukça çarpıcı; "Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür." Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir açıklamada bulunarak festivalde bir terör örgütünün propagandasının yapılmasına müsaade edilemeyeceğini belirtti. Bakanlıkların açıklamalarına rağmen dün sabah saatlerinde festivale yeniden alınan 'Kanun Hükmü', akşam saatlerinde yeniden çıkarıldı

Bu yıl, 7 - 14 Ekim arasında 60'ıncısı düzenlenmesi planlanan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yer alan çeşitli yarışma kategorilerinin jüri üyeleri, belgesel film olan 'Kanun Hükmü'nün yarışmadan çıkarılmasını 'sansür' olarak nitelemiş, "Filmi ya geri alın ya da biz yokuz" şeklinde rest çekmişti.

Festivalin çeşitli yarışma kategorilerindeki jüri üyeleri olan Demet Akbağ, Ayşegül Aldinç, Onur Saylak, Özcan Alper, Mehmet Günsür, Ali Ağa, Sema Kaygusuz, Behiç Ak, Zeynep Dadak, Deniz Tortum, Elif Refiğ, Hazar Ergüçlü, Paolo Bertolin, Ali Ercivan, Hakan Bıçakçı, Anna Maria Aslanoğlu, Ezel Akay, Engin Palabıyık, Senem Erdine ve Ahmet Gürata, yaptıkları ortak açıklamada kararlarını şu şekilde dile getirmişti: 60’ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması ve Belgesel Film Yarışması Seçici Kurulu bölümlerinde görevli jüri üyeleri olarak, ülkemizin en köklü film festivalinde Nejla Demirci'nin ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin ani bir kararla yarışma programından çıkarılmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladık. Filmlerde suç unsuru arayan bu bakışı ve sansür yaptırımının normalleşmesini kabul etmiyoruz. Yıllardır süren Antalya Altın Portakal Film Festivali geniş bir mutabakatla topluma aittir. Demokratik ilkelerden, ifade özgürlüğünden ödün veremez. Bu bağlamda sanatçılar için güvenli bir alan olmaya devam etmesi yaşamsaldır. Jüri üyeleri olarak bizler de meslektaşlarımızla yan yana durmayı görev biliyoruz. Aşağıda imzası bulunan jüri üyeleri olarak, 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki görevimizi, ‘Kanun Hükmü’ filminin Belgesel Yarışma seçkisine geri alınmasıyla yerine getirebileceğimizi kamuoyuna duyururuz."

Jüri üyelerinden sonra filmleri yarışacak olan yönetmenler de dün festivalden çekildi. Böylelikle iş daha da çıkmaza, festivalin düzenlenmesi daha da tehlikeye girmişti. Filmleri yarışmalara seçilen 28 yönetmenden 27'si ortak bir açıklama yaptı.

Listede Zeki Demirkubuz bulunmuyor. 'Hayat' adlı filmi 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçilen Demirkubuz da festivalden çekildi ama meslektaşlarıyla aynı bildiriye imza atmadı. Zeki Demirkubuz, bu konuda şu açıklamayı yaptı: Filmi yarışmadan çektiğimizi 15.30'da festival yönetimine bildirdik. Ortak bildiriye imza atmayı canım istemedi.

"DEVAM EDECEĞİZ"

Bütün bu gelişmelerin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: Antalya Altın Portakal Film Festivali, tarihin en zorlu dönemlerinde var olmuş ve filmlerin sınırları aşan tüm duygularına ev sahipliği yapmıştır. İnsanlığın tarih boyunca yanında ve karşısında olduğu ne varsa, sanatla dile getirilmiş olmasına özgürlük olarak bakmıştır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz 4 yıl boyunca; seçici kurulların oluşmasına, jürilerin belirlenmesine, filmlerin içeriğine ve filmlerin kazanıp kazanmaması konusuna hiçbir şekilde dâhil olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.

Daha önceki yönetim tarafından festival kapsamından çıkarılan ulusal yarışma kategorisi, büyük emeklerle ve festivali özüne döndürme inancıyla bizim dönemimizde yeniden festival kapsamına alınmıştır. Bu karar bizim sansüre karşı olan duruşumuzun en net göstergesidir.

Son 4 yıldır olduğu gibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi filmlerin ve kurulan hayallerin büyümesi için festival süresi boyunca sadece ve sadece ev sahipliği görevini üstlenmektedir. Bu ev sahipliği uluslararası bir festival olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bağımsızlığı ve özgür yapısı için kritik bir öneme sahiptir.

Ulusal ve uluslararası faaliyetlerimizle; Antalya’mıza ve sinemaseverlere verdiğimiz sözü tutarak, çalıştığımız her alanda olduğu gibi sinema emekçilerinin gayretlerine daima destek olacağız.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Festivalimizin 60'ıncı yılını kutlarken Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni daha da ileriye götürmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, yaptığı açıklamada 'Kanun Hükmü'nün yarışmaya geri alındığını açıkladı: Kanun Hükmü isimli belgesel filmde, yer alan kişiyle ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir.

Ahmet Boyacıoğlu

"FESTİVALDEN ÇEKİLDİK"

Kültür ve Turizm Bakanlığı da devreye girerek konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması ise şöyle: Türkiye’nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır.

Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir.

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümünde “Kanun Hükmü” adlı belgesel yer almaktadır.

Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür.

Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır.

Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili bir açıklama yaptı: Bu, bir talihsizlik. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bir terör örgütünün propagandasının yapılmasına müsaade edilemez. Kültür ve Turizm Bakanımızın almış olduğu karar, çok değerli bir karar. Özellikle terör konusunda hep beraber kararlı olmamız lazım. Bu kararlılıktan hiçbir zaman taviz vermemiz gerekiyor. Özellikle Antalya Altın Portakal Film Festivali gibi geleneksel hale gelmiş bir festivalde terör örgütünün propaganda yapılmasına kesinlikle müsaade edilemez. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın aldığı kararı çok doğru buluyorum.

Büyük tartışmalara neden olan 'Kanun Hükmü', bakanlıkların açıklamalarına rağmen dün sabah saatlerinde festival programına yeniden alınırken, akşam saatlerinde ikinci kez çıkarıldı. Festivalin yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı;

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