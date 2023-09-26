'Altın Portakal'ın tarihinde neler yaşandı?

Uzun yıllar boyunca Türk sinemasına önemli hizmetlerde bulunan Antalya Film Festivali'nin bu misyonu, özellikle son yıllarda birçok kez tartışmaya açıldı. Ulusal yarışmanın kaldırıldığı yıllarda Türk sinemasına olan katkısı bir hayli sorgulanan Antalya Film Festivali, birçok kez yaşanan skandallarla da gündeme geldi.

Antalya Film Festivali, son birkaç gündür bu kez Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' adlı belgesel filminin yarışmadan çıkarılmasıyla gündemde yer alıyor. Öyle ki jüri üyelerinin "Filmi yarışmaya ya geri alın ya da biz yokuz" tavrındaki resti karşısında düzenlenememe tehlikesi bile bulunuyor. Gelin tarihine, daha önce hangi nedenlerden dolayı düzenlenemediğine ve skandallarına bir göz atalım.

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Dönemin Antalya Belediye Başkanı ressam Ömer Eken, 1960'ta Antalya Festivali'nin organize edilmesi için şair ve yönetmen Behlül Dal'ı görevlendirdi. 27 Mayıs 1960'ta başlayacak olan festival, aynı gün gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi nedeniyle yapılamadı.

Ertesi yıl yine 27 Mayıs'ta başlayan Antalya Festivali, çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

1962'de fuarlaştırılan Antalya Festivali 12 Ekim - 21 Ekim arasında futbol maçlarının da olduğu etkinlikle gerçekleştirildi. O yılki festivalde ayrıca Türk - Alman Dostluk Derneği ve ABD Haberler Servisi'nin hazırladığı ülkenin tanıtım filmleri de gösterildi.

1963'teki Antalya Festivali'nde ise özel bir akaryakıt şirketi tarafından hazırlanan film gösterimleri yer aldı.

1963'te belediye başkanı seçilen Dr. Avni Tolunay, ortaya sayıları günbegün artan Türk filmlerinin Antalya Festivali'nde gösterilmesine yönelik bir fikir attı. Bu fikir doğrultusunda Türk filmlerinin ayrı bir festival kapsamında yer almasına ve festivalin içinde yarışma olmasına karar verildi.

Antalya'nın simgeleri olan portakal, deniz ve Venüs heykeliyle bütünleştirilerek 'Altın Portakal Ödülü'nün heykelciği dizayn edildi.

O güne kadar bir festivali olmayan Türk sineması elbette sektörü geliştirecek bir girişim olduğunu düşündükleri Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni bağrına bastı.