Altın Portakal jürisinden rest; “Ya alın ya da biz yokuz”

Altın Portakal jürisinden rest; “Ya alın ya da biz yokuz”

Altın Portakal jürisinden rest; “Ya alın ya da biz yokuz” Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek olan Antalya Film Festivali'nde yer alan çeşitli yarışma kategorilerinin jüri üyeleri rest çekti. Belgesel film olan 'Kanun Hükmü' adlı belgeselin yarışmadan çıkarılmasını 'sansür' olarak niteleyen jüri üyeleri "Filmi ya geri alın ya da biz yokuz" dedi

Geçtiğimiz hafta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanı Demet Akbağ’ın yer aldığı basın toplantısında Antalya Film Festivali hakkında bilgi verilmişti.

Ne var ki dün gerçekleşen bir gelişmeye göre 7 Ekim’de başlayacağı açıklanan festivalin düzenlenmesi tehlikeye girdi. Nedeni ise yönetmen Nejla Demirci’nin ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeselin yarışma bölümünden çıkarılması.

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Antalya Film Festivali’nin jürileri, “Ya filmi yarışmaya geri alırsınız ya da biz yokuz” tavrında ortak bir açıklama yaptı.

“60’ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması ve Belgesel Film Yarışması Seçici Kurulu bölümlerinde görevli jüri üyeleri olarak, ülkemizin en köklü film festivalinde Nejla Demirci'nin ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin ani bir kararla yarışma programından çıkarılmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladık. Filmlerde suç unsuru arayan bu bakışı ve sansür yaptırımının normalleşmesini kabul etmiyoruz. Yıllardır süren Antalya Altın Portakal Film Festivali geniş bir mutabakatla topluma aittir. Demokratik ilkelerden, ifade özgürlüğünden ödün veremez. Bu bağlamda sanatçılar için güvenli bir alan olmaya devam etmesi yaşamsaldır. Jüri üyeleri olarak bizler de meslektaşlarımızla yan yana durmayı görev biliyoruz. Aşağıda imzası bulunan jüri üyeleri olarak, 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki görevimizi, ‘Kanun Hükmü’ filminin Belgesel Yarışma seçkisine geri alınmasıyla yerine getirebileceğimizi kamuoyuna duyururuz” şeklindeki açıklamaya Demet Akbağ, Ayşegül Aldinç, Onur Saylak, Özcan Alper, Mehmet Günsür, Ali Ağa, Sema Kaygusuz, Behiç Ak, Zeynep Dadak, Deniz Tortum, Elif Refiğ, Hazar Ergüçlü, Paolo Bertolin, Ali Ercivan, Hakan Bıçakçı, Anna Maria Aslanoğlu, Ezel Akay, Engin Palabıyık, Senem Erdine ve Ahmet Gürata imza attı.

Peki ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel ne anlatıyor?

Kanun hükmünde kararnameyle kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın yürüttükleri mücadeleyi anlatan filmin festival komitesince yarışmadan çıkarılma nedeni; Yargı sürecinin devam etmesi.

Bazı yarışma filmlerinin de festivalden çekileceğini açıklaması üzerine iş iyiden iyiye çıkmaza girdi.

Peki bundan sonra ne olacak?

Jüri üyelerinin tavrı bir hayli net. Görünen o ki ‘Kanun Hükmü’ yarışmaya geri alınmadığı takdirde Antalya’ya gitmeyecekler.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, krize el attı. Yarın birtakım görüşmeler yaparak sorunu çözmeye çalışacak.

Bir yandan yargı süreci sonuçlanmadan belgeseli çekilen filmin yarışmaya geri alınıp – alınamayacağı, diğer yandan başta festivalin jüri üyeleri olmak üzere sinemacıların “Ya alırsınız ya da biz yokuz” şeklindeki tavrı.