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        Haberler Magazin Demet Evgar'dan Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye ziyareti - Magazin haberleri

        Demet Evgar'dan Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye ziyareti

        Manisalı oyuncu Demet Evgar, evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e taziye ziyaretinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:28
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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Zeyrek, 9 Haziran'da, 48 yaşında hayatını kaybetti.

        Manisalı oyuncu Demet Evgar, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e taziye ziyaretinde bulundu.

        Demet Evgar, Nurcan Zeyrek'e sarılarak üzüntüsünü paylaştığını dile getirdi.

        Ünlü oyuncu, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaşıp başsağlığı diledi.

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        #demet evgar
        #ferdi zeyrek
        #Nurcan Zeyrek
        #Özgür Özel
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