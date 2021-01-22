Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaDemokrat Parti, ABD eski başkanı Trump'ın azil davasının Senato'da pazartesi başlayacağını duyurdu
ABONE OL

Demokrat Parti, ABD eski başkanı Trump'ın azil maddesinin pazartesi Senato'ya geleceğini duyurdu

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'sunda çoğunluğa sahip olan Demokrat Parti, Cumhuriyetçi eski başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'ta meydana gelen Kongre baskını nedeniyle Meclis'te kabul edilen azil maddesinin Senato'ya pazartesi günü ulaşacağını duyurdu.

Demokrat Parti, ABD eski başkanı Trump'ın azil davasının Senato'da pazartesi başlayacağını duyurdu
HABERTURK.COM

Pazartesi günü, Temsilciler Meclisi görevden alma suçlamasını Senato'ya teslim edecek ve dava sürecini başlatacak.

Cumhuriyetçiler, hazırlık için daha fazla zaman isteyerek bir erteleme talebinde bulundular.

Trump'ın yaklaşan davası, bir başkanın görevden ayrılmasından sonra gerçekleşecek tek duruşma olacak. Trump'ın görev süresi 20 Ocak'ta bitmiş ve halefi Joe Biden'ın göreve başlama törenine katılmayarak Florida'ya uçmuştu.

Temsilciler Meclisi geçen hafta Trump'ı ABD Kongre binası baskınında destekçilerini kışkırtmakla suçlayarak Senato davasının önünü açmıştı. Trump suçlu bulunursa gelecekteki görevinden men edilebilir.

Üst düzey Senato Demokrat Chuck Schumer bugün yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin suçlama makalesini pazartesi günü teslim edeceğini söyledi. Schumer, Senato'da yaptığı konuşmada, "Senato, Donald Trump'ın görevden alınmasıyla ilgili bir duruşma yapacak. Bu tam bir duruşma olacak. Adil bir yargılama olacak." dedi.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Senato'daki çok az sayıda Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmayı düşündüğü belirtildi.

Cumhuriyetçi senatörlere yakın kaynaklar, şu anda 5 veya 6 senatörün Senato'daki azil oylamasında Trump aleyhine oy verebileceğini bildirdi.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Demokratlar'ın "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti.

Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senato'da yapılacak oylamada karar verilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Senatosu, Biden'ın siyahi Savunma Bakanı adayı Austin'e onay verdi
DÜNYAABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı'na Senato'dan ...
Twitter, Trump’ı tehdit eden İran Lideri Hamaney’in bir hesabını askıya aldı
DÜNYATwitter İran lideri Hamaney'in hesabını askıya aldı!
Çavuşoğlu: AB ile bir yol haritası üzerinde çalışmak için mutabık kaldık
DÜNYAÇavuşoğlu: AB ile bir yol haritası belirlemek için ...
Son dakika: ABD'de can kaybı 420 bini geçti! - Haberler
DÜNYAABD'de can kaybı 420 bini geçti!
Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki kampta 15 günde 12 cinayet!
DÜNYASuriye'de YPG/PKK kontrolündeki kampta 15 günde 12 ...
Kremlin'den Navalnıy destekçilerine gözdağı!
DÜNYAKremlin'den Navalnıy destekçilerine gözdağı!
ELDİVEN| Son dakika: Bernie Sanders'ın eldivenlerin sırrı ortaya çıktı!
DÜNYAYemin törenine damga vuran yün eldivenlerin sırrı!
SON DAKİKA: ABD'de dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince 1900 doz koronavirüs aşısı çöpe gitti!
DÜNYAABD'de dondurucu hatası: 1900 doz aşı çöpe gitti!
Şanghay'da kırmızı alarm: İki hastane karantina alındı
DÜNYAŞanghay'da kırmızı alarm: İki hastane karantinaya ...
Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de kritik temaslar
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan Brüksel'de kritik temaslar