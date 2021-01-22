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Pazartesi günü, Temsilciler Meclisi görevden alma suçlamasını Senato'ya teslim edecek ve dava sürecini başlatacak.

Cumhuriyetçiler, hazırlık için daha fazla zaman isteyerek bir erteleme talebinde bulundular.

Trump'ın yaklaşan davası, bir başkanın görevden ayrılmasından sonra gerçekleşecek tek duruşma olacak. Trump'ın görev süresi 20 Ocak'ta bitmiş ve halefi Joe Biden'ın göreve başlama törenine katılmayarak Florida'ya uçmuştu.

Temsilciler Meclisi geçen hafta Trump'ı ABD Kongre binası baskınında destekçilerini kışkırtmakla suçlayarak Senato davasının önünü açmıştı. Trump suçlu bulunursa gelecekteki görevinden men edilebilir.

Üst düzey Senato Demokrat Chuck Schumer bugün yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin suçlama makalesini pazartesi günü teslim edeceğini söyledi. Schumer, Senato'da yaptığı konuşmada, "Senato, Donald Trump'ın görevden alınmasıyla ilgili bir duruşma yapacak. Bu tam bir duruşma olacak. Adil bir yargılama olacak." dedi.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Senato'daki çok az sayıda Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmayı düşündüğü belirtildi.

Cumhuriyetçi senatörlere yakın kaynaklar, şu anda 5 veya 6 senatörün Senato'daki azil oylamasında Trump aleyhine oy verebileceğini bildirdi.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Demokratlar'ın "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti.

Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senato'da yapılacak oylamada karar verilecek.