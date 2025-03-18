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        Haberler Magazin Deniz Seki: Evlilik defterini kapattım - Magazin haberleri

        Deniz Seki: Evlilik defterini kapattım

        Deniz Seki, özel hayatıyla ilgili konuştu. 5 yıldır ilişkisinin olduğunu ancak evliliği düşünmediğini söyleyen Seki, "Beni gelinlikle sadece kliplerimde görebilirsiniz. Anne olma sayfasını da kapattım çocuk yapmayı düşünmüyorum" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 07:35 Güncelleme: 18.03.2025 - 07:35
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        "Evlilik defterini kapattım"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deniz Seki ile Ozan Doğulu, yeni şarkıları 'İnsan Lekesi'nin klip çekimi için Maslak'taki bir mekânda bir araya geldi.

        Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seki, "2005 yılında Ozan ile 'Doyamadım' şarkısında çalışmıştık. Aradan 20 yıl geçti ve 2025’te tekrar bir araya geldik. 'İnsan Lekesi' çok kıymetli bir şarkı, Ozan da harika bir iş çıkardı. Her şey 3 ay içinde gelişti ve bugün bu şarkıyı kliple taçlandırıyoruz" diye konuştu.

        Ozan Doğulu ise "Çok güzel bir şarkı, harika bir klip olacak inşallah. Deniz’le hep beraberdik, hiç ayrılmadık ama bir şarkı yapmak bugüne kısmet oldu. Ben yıllardır birçok sanatçıyla çalıştım. Sevmediğim 3 - 5 arkadaşım kalmıştı biri de Deniz’di" diyerek yanlış bir ifade kullanınca ortalık bir an duraksadı. Hatasını fark eden Doğulu, kahkaha atarak "Sevmediğim mi dedim? Aslında 'Sevdiğim ama birlikte şarkı yapamadığım' demek istedim" diyerek cümlesini düzeltti.

        "ÇOCUK DEFTERİNİ KAPATTIM"

        Öte yandan özel hayatıyla ilgili de konuşan Deniz Seki, "5 yıldır süren güzel bir ilişkim var ama evlilik düşünmüyorum. Beni gelinlikle sadece kliplerimde görebilirsiniz. Anne olma sayfasını da kapattım çocuk yapmayı düşünmüyorum. Hayat şartları çok zor çocuk büyütmek büyük sorumluluk gerektiriyor. Bu yüzden evliliğe ihtiyaç duymuyorum" ifadelerini kullandı.

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        #deniz seki
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