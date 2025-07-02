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        Haberler Gündem Denizli haberleri: Arı soktu anaflaktik şoka girdi | son dakika haberleri

        Arı soktu anaflaktik şoka girdi!

        Denizli'de, arı sokması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Hüseyin Karataş, 3 gün yoğun bakımında yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Karataş'ın yakınları gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 08:31 Güncelleme: 02.07.2025 - 08:32
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        Arı soktu anaflaktik şoka girdi!
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        Denizli'de olay, Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Hüseyin Karataş'a arı soktu.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'daki habere göre aniden fenalaşan Hüseyin Karataş'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti.

        ANAFLAKTİK ŞOKA GİRDİ KURTARILAMADI

        Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Karataş'ın, arı alerjisi nedeniyle anaflaktik şoka girdiği öğrenildi. Hastanede tedavi gören Hüseyin Karataş 3 günlük yaşam mücadelesini, doktorların müdahalelerine rağmen kaybetti. Karataş'ın vefatı yakınlarını yasa boğdu.

        Hayatını kaybeden Hüseyin Karataş, Bağbaşı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı mezarlığına defnedildi.

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