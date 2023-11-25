Denizli'de okul servislerini 'Şirin Dedektifler' denetleyecek

DENİZLİİl Jandarma Komutanlığı, başta okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, öğrenciler ve servis şoförleriyle toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Dikkat Şoför Amca Şirin Dedektif Araçta' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında jandarma bölgesindeki 914 servis aracında jandarmanın görevlendirdiği öğrenciler 'Şirin Dedektif' olarak serviste şoförünün hataları denetleyip, ellerine verilen karnelere işleyecek.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, okul servis araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi başta olmak üzere toplumda da farkındalık oluşturmak için 'Dikkat Şoför Amca Şirin Dedektif Araçta' projesi geliştirdi. Eylül ayında geliştirilen proje kapsamında Denizli'de jandarma bölgesindeki 914 servis aracı belirlendi. Bu araçlarla evden okula giderken ya da dönüşte binen birer öğrenci de 'Şirin Dedektif' olarak tespit edildi. Jandarma Trafik Timleri tarafından 914 Şirin Dedektife okullarda trafik kuralları başta olmak üzere servis şoförlerinin trafikte ve araçta nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitim verdi. Eğitimleri tamamlanan Şirin Dedektiflere jandarma ekipleri tarafından 'Okul Taşıtı Araç Şoförü' karnesi dağıtıldı. Karnede servis şoförünün emniyet kemeri takıp takmadığı, sigara içip içmediği, cep telefonuyla konuşup, konuşmadığı, hız kurallarına uyup uymadığı gibi 15 madde bulunuyor. Servis araçlarında Şirin Dedektifler, araç hareket halindeyken, şoförü denetleyerek karnedeki kurallara uyup uymadığını 'Evet' ya da 'Hayır' kutularını işaretleyecek. Şirin Dedektif, bir ay boyunca servis şoförünü denetledikten sonra karneyi jandarmaya teslim edecek.

KURALLARA UYAN BAŞARILI ŞOFÖRLERE PLAKET VERİLECEK

'Dikkat Şoför Amca Şirin Dedektif Araçta' projesi ekim ayı başında jandarma bölgesindeki tüm servis araçlarında hayata geçirildi. 2024 yılının Nisan ayına kadar devam edecek olan proje kapsamında kurallara uyan başarılı şoförlere plaket verilecek.

Bindiği servis aracında jandarma tarafından Şirin Dedektif olarak görevlendirilen Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesi'ndeki ilkokulda öğrenim gören 9 yaşındaki Ada Şimşek, "Şirin Dedektif olmak için gönüllü oldum. Bu projeyle servis şoförümüzün nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrendik. Servise binerken değerlendirmeye başlıyorum. Yolda gittiğimiz süre içinde de değerlendiriyorum. Proje sayesinde ben, ailem ve arkadaşlarımda trafik kuraları hakkında farkındalık oluştu. Jandarmanın da denetim yaptığı sırada okul servislerinde nelere dikkat ettiğini de öğrendim" dedi.

Servis şoförü Ferdi Berber ise "Projeyi ilk duyduğumda şaşırdım. Okulda öğretmen, yolda jandarma denetliyor. Şimdi de öğrenciler bizi aracın içinde denetleyecek. Jandarma hem öğrencilerin hem de bizin güvenliğimiz için çok güzel bir proje geliştirmiş" diye konuştu.