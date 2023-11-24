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        Üzerine mermer blok düşen işçi öldü

        DENİZLİ´ninPamukkale ilçesindeki, bir fabrikada üzerine mermer blok düşen 41 yaşındaki işçi Tayfur Karademir, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 22:10
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        Üzerine mermer blok düşen işçi öldü
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        DENİZLİ´ninPamukkale ilçesindeki, bir fabrikada üzerine mermer blok düşen 41 yaşındaki işçi Tayfur Karademir, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Olay, saat 18.00 sıralarında, Kale Mahallesi'nde yaşandı. Bir mermer fabrikasında çalışan Tayfur Karademir'in üzerine, makinede kesilen mermer blok düştü. Karademir´in durumunu gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibinin kontrolünde, Karademir´in hayatını kaybettiği tespit edildi. Karademir´in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından mermer bloğun altından çıkarıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Karademir´in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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