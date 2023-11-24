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        GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı

        Denizli'nin Çardak ilçesinde dün turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu hastaneye kaldırılan Taylandlı turist hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:28
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        GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı
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        Denizli'nin Çardak ilçesinde dün turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu hastaneye kaldırılan Taylandlı turist hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı.

        Kazanın ardından Denizli Devlet Hastanesinde tedaviye yaralılardan Nutthaphan Jiwakeait (44) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Böylelikle kazada yaşamı yitirenlerin sayısı 3'e ulaştı.

        Kazada ölen rehber Mehmet İlhan'ın (31) cenazesi, ailesi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan teslim alınarak Muğla'nın Menteşe ilçesine götürüldü.

        Taylandlı 2 kişinin cenazelerinin ise işlemlerinin ardından konsolosluk yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

        Yaralılardan 2 Taylandlı turistin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

        Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ş.Ş.U. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

        - Olay

        Bir turizm şirketine ait İ.T. yönetimindeki 34 AE 1422 plakalı otobüs dün, Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Çardak Havalimanı Kavşağı'nda Ş.Ş.U. idaresindeki 64 ABN 370 plakalı otomobille çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, refüjdeki kara yolu yönlendirme tabelası direğine çarparak durabilmişti.

        Kazada sürücüler ile otobüste bulunan muavin, rehber ve Tayland uyruklu 26 turist yaralanmıştı.

        Yaralılardan rehber Mehmet İlhan ile Tayland uyruklu turist Suwicha Yamsuk (50) müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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