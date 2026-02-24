Denizli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 24.02.2026 - 13:34 Güncelleme:
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Şair Eşref Mahallesi'nde bulunan bir kuruyemiş üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri