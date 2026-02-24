Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 13:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Şair Eşref Mahallesi'nde bulunan bir kuruyemiş üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        İftarı müjdeleyen ses!
        İftarı müjdeleyen ses!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak

        Benzer Haberler

        Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın
        Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın
        Ramazan coşkusu sokaklara taştı
        Ramazan coşkusu sokaklara taştı
        Merkezefendi Belediyesi Ramazan'da sofralara bereket taşıyor
        Merkezefendi Belediyesi Ramazan'da sofralara bereket taşıyor
        Tavas'ın tescilli baklavası dünya pazarına açılıyor
        Tavas'ın tescilli baklavası dünya pazarına açılıyor
        Denizli'de komşu binaları çökme noktasına getiren kazı kaçak çıktı Temeli b...
        Denizli'de komşu binaları çökme noktasına getiren kazı kaçak çıktı Temeli b...
        Denizli kız yurtlarında modern kafeterya konsepti
        Denizli kız yurtlarında modern kafeterya konsepti