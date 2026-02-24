Denizli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.



Şair Eşref Mahallesi'nde bulunan bir kuruyemiş üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.



