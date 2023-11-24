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        Denizli'de karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, karısını tabancayla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:28
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        Denizli'de karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, karısını tabancayla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Ferhat E, maktul İrem E'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın tasarlayarak öldürme fiilini gerçekleştirdiğini, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi ile cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Ferhat E. son savunmasında, eşinin ve kayınvalidesinin kendisini tahrik ettiğini savunarak savcılığın mütalaasını reddettiğini söyledi.

        Öldürülen İrem E'nin annesi H.G. ise sanığın kızını tasarlayarak öldürdüğünü savundu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istediğini belirtti.

        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi de sanığa en üst sınırdan ceza uygulanmasını, "eziyet ve kötü muameleden" ayrıca ceza verilmesini talep etti.

        Sanık avukatı ise olayın cinayetin tasarlanarak işlenmediğini savundu.

        Müşteki avukatı da sanığın mahkemedeki hal ve tavırları, önceki celselerde açıkça pişman olmadığını söylemesi nedeniyle takdir indirim uygulanmaması gerektiğini öne sürdü.

        Mahkeme heyeti, sanığa indirim uygulanmaksızın "eşe karşı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmasına, ruhsatsız silah kullanmak suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira para cezasına çarptırılmasına hükmetti, "eşe karşı kötü muamele, eziyet ve tehdit" suçlarından ise beraatına karar verdi.

        - Olayın geçmişi

        İrem E, 7 Haziran 2022'de, Aşağışamlı Mahallesi'nde annesinin evinin önünde 5 el ateş edilerek öldürülmüş, olay sonrası kaçan şüpheli eşi Ferhat E, 18 Temmuz'da teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

        Daha önce eşinin başvurusu üzerine bir süre uzaklaştırma tedbiri uygulandığı belirlenen sanık hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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