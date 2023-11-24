Denizli'deki tur otobüsü kazasında ölü sayısı 3'e çıktı (3)
KAZAYANEDENOLAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Denizli'nin Çardak ilçesinde, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkarak çarpıştığı Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsünde 3 kişinin ölümü, 26 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan otomobilin sürücüsü avukat Şükriye Şule Usta, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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