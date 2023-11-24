Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'deki tur otobüsü kazasında ölü sayısı 3'e çıktı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 19:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'deki tur otobüsü kazasında ölü sayısı 3'e çıktı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAZAYANEDENOLAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

        Denizli'nin Çardak ilçesinde, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkarak çarpıştığı Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsünde 3 kişinin ölümü, 26 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan otomobilin sürücüsü avukat Şükriye Şule Usta, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpıştığı k...
        GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpıştığı k...
        Denizli'de karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ver...
        Denizli'de karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ver...
        Denizli'deki tur otobüsü kazasında ölü sayısı 3'e çıktı
        Denizli'deki tur otobüsü kazasında ölü sayısı 3'e çıktı
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada ölü say...
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada ölü say...
        Merkezefendi deplasmanda oynuyor
        Merkezefendi deplasmanda oynuyor
        Şehit öğretmen çiftin yakınlarının acısı 30 yıldır dinmiyor
        Şehit öğretmen çiftin yakınlarının acısı 30 yıldır dinmiyor