Merkezefendi deplasmanda oynuyor

BasketbolSüper Ligi'nde oynadığı 8 maçta aldığı tek galibiyetle düşme hattında yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Türk Telekom deplasmanında ter dökecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Ligde 15'inci sırada yer alan Denizli temsilcisi, 4 galibiyeti bulunan 9'uncu sıradaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli -

2023-11-24 11:22:19

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