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        Merkezefendi deplasmanda oynuyor

         BasketbolSüper Ligi'nde oynadığı 8 maçta aldığı tek galibiyetle düşme hattında yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Türk Telekom deplasmanında ter dökecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Ligde 15'inci sırada yer alan Denizli temsilcisi, 4 galibiyeti bulunan 9'uncu sıradaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:28
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        Merkezefendi deplasmanda oynuyor
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         BasketbolSüper Ligi'nde oynadığı 8 maçta aldığı tek galibiyetle düşme hattında yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Türk Telekom deplasmanında ter dökecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Ligde 15'inci sırada yer alan Denizli temsilcisi, 4 galibiyeti bulunan 9'uncu sıradaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli -

        2023-11-24 11:22:19

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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