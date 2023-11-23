Denizli'de ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Rıdvan Başar'ın (23) kullandığı plakasız motosiklet, İstiklal Caddesi'nde kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirledi.

Başar'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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