Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı; 2 ölü, 25'i Taylandlı, 27 yaralı (2)

TURREHBERİVE TAYLANDLI TURİST ÖLDÜ

Denizli´nin Çardak ilçesinde, Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 26 Taylandlı turist ile 3 Türk yaralandı. Kazanın ardından ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve başına aldığı darbe nedeniyle ameliyata alınan tur rehberi Mehmet İlhan (31) ile Taylandlı erkek turist Suwıcha Yamsuk (50), hayatını kaybetti.

25 TAYLANDLI TURİST TABURCU OLDU

Kazada yaralanan 25 Taylandlı turist ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralı 2 Türk'ün ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.