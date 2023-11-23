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        Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı; 2 ölü, 25'i Taylandlı, 27 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 20:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 20:40
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        Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı; 2 ölü, 25'i Taylandlı, 27 yaralı (2)
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        TURREHBERİVE TAYLANDLI TURİST ÖLDÜ

        Denizli´nin Çardak ilçesinde, Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 26 Taylandlı turist ile 3 Türk yaralandı. Kazanın ardından ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve başına aldığı darbe nedeniyle ameliyata alınan tur rehberi Mehmet İlhan (31) ile Taylandlı erkek turist Suwıcha Yamsuk (50), hayatını kaybetti. 

        25 TAYLANDLI TURİST TABURCU OLDU

        Kazada yaralanan 25 Taylandlı turist ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralı 2 Türk'ün ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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