Denizli'de diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. M.K. yönetimindeki diyaliz hastalarını taşıyan 35 CTB 252 plakalı minibüs, Medet Mahallesi Alman Boğazı mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan 8'i ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.