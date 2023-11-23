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        Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çardak ilçesinde Taylandlı turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 20 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:57
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        Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Çardak ilçesinde Taylandlı turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 20 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Taylandlı turistleri taşıyan bir turizm şirketine ait otobüs, Denizli Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Çardak Havalimanı kavşağında bir otomobille çarpıştı.

        Otobüs, otomobilin ardından kara yolu yönlendirme levhasına da çarparak refüje çıktı.

        Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İlk belirlemeye göre yaralanan 20 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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