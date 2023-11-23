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        GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çardak ilçesinde Taylandlı turist kafilesini taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 30 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:29
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        GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Çardak ilçesinde Taylandlı turist kafilesini taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 30 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen İ.T. yönetimindeki turizm şirketine ait 34AE1422 plakalı otobüs, Çardak Havalimanı Kavşağı'nda, Ş.Ş.U. yönetimindeki 64 ABN 370 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, refüjdeki kara yolu yönlendirme tabelası direğine çarparak durdu.

        Kazada sürücüler ile otobüste bulunan muavin, rehber ve Tayland uyruklu 26 turist yaralandı.

        Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

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