Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Denizli'nin Çardak ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 13:28 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Çardak ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Musa Tuna (78) yönetimindeki 20 U 4614 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 AFT 335 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrollerde Musa Tuna'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı

        Benzer Haberler

        Tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaşlı adam hayatını kaybetti
        Tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaşlı adam hayatını kaybetti
        Tüp mide ameliyatı hastalara konfor ve ağrısız bir tedavi imkanı sunuyor
        Tüp mide ameliyatı hastalara konfor ve ağrısız bir tedavi imkanı sunuyor
        Servis şoförünün dikkati faciayı önledi, işçiler saniyelerle yanmaktan kurt...
        Servis şoförünün dikkati faciayı önledi, işçiler saniyelerle yanmaktan kurt...
        Sırıklı sakinlerinden 2 bin kişilik keşkek hayrı
        Sırıklı sakinlerinden 2 bin kişilik keşkek hayrı
        Heykel çalışması 'Döngü' sergilenmeye değer görüldü
        Heykel çalışması 'Döngü' sergilenmeye değer görüldü
        DTO komite ve meclis üyeleri ortak istişare toplantısında buluştu
        DTO komite ve meclis üyeleri ortak istişare toplantısında buluştu