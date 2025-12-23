Denizli'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Denizli'nin Çardak ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Musa Tuna (78) yönetimindeki 20 U 4614 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 AFT 335 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde Musa Tuna'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
