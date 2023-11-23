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        GÜNCELLEME 2 - Denizli'de otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çardak ilçesinde Taylandlı turist kafilesini taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:09 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:09
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        GÜNCELLEME 2 - Denizli'de otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Çardak ilçesinde Taylandlı turist kafilesini taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

        İ.T. yönetimindeki turizm şirketine ait 34 AE 1422 plakalı otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Çardak Havalimanı Kavşağı'nda, Ş.Ş.U. idaresindeki 64 ABN 370 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, refüjdeki kara yolu yönlendirme tabelası direğine çarparak durdu.

        Kazada sürücüler ile otobüste bulunan muavin, rehber ve Tayland uyruklu 26 turist yaralandı.

        Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet İlhan ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tayland uyruklu turist Suwicha Yamsuk (50), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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