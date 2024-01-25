Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, 2024 hedeflerini anlattı

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 2024 yılında yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Selim Kasapoğlu, oda toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana kentin ekonomik ve sivil toplum hareketlerinin canlandırılması için etkinlikler ve toplantılar organize etmeye çalıştıklarını söyledi.

Oda olarak kentte organize sanayi bölgesinin kurulmasında öncülük ettiklerini ifade eden Kasapoğlu, "Bu yıl içinde ilgili bakanlıkların hepsinden daha çok ve hızlı ödenekler alarak çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Denizli Organize Sanayi Bölgesi içinde de bir fabrikanın model fabrika olarak kurulumunu yapıyoruz. Hazır kurulu fabrika binası içinde istenilen gerekli düzenlemeleri yaptırıp, mayıs ayı gibi hizmete almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kasapoğlu, üye sayısını 1760'a çıkarttıklarına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Geride kalan bir yılda ilimize 236 yeni sanayici daha kazandırdık. Odamız bünyesinde ilk kez duayen sanayicilerimizde içinde bulunduğu yüksek istişare kurulunu oluşturduk. Duayen sanayicilerimizle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Odamız bünyesinde ihracatta istihbaratçı yetiştirilmesiyle ilgili hazırladığımız proje kabul edildi. Yakın bir tarihte eğitimlerimizde başlayacak."

Artan girdi maliyetleri, istenilen seviyede olmayan dolar kuru nedeniyle ihracatçının dünya pazarında rekabet şansının her geçen gün azaldığını öne süren Kasapoğlu, bu gidişatın sanayici ve ihracatçı içinde iyi bir durum olmadığını ve teşviklerle sanayicinin rahatlatılması gerektiğini savundu. ​​​​​​​