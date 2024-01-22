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        İYİ Parti'nin Honaz belediye başkan adayı Kiraz adaylıktan çekildi

        İYİ Parti Honaz Belediye Başkan adayı Enver Kiraz, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:03
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        İYİ Parti'nin Honaz belediye başkan adayı Kiraz adaylıktan çekildi
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        İYİ Parti Honaz Belediye Başkan adayı Enver Kiraz, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

        Kiraz, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşların gösterdiği ilgi nedeniyle belediye başkanlığına aday olmaya karar verdiğini belirtti.

        Honaz'a güzel hizmetler yapabilmek için İYİ Parti'nin teklifini kabul ettiğini vurgulayan Kiraz, "Gelinen bu aşamada parti içi yaşanan sıkıntıların aşılamayacak boyutta olduğunu görüyorum. Ekip arkadaşlarımla yaptığımız istişareler sonucu aday olmamaya karar verdim. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere gönüllerini açan, destek vereceğini ifade eden herkesin hakkını helal etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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