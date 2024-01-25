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        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, MHP'yi ziyaret etti

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, seçim çalışmaları kapsamında MHP Denizli İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:31 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:36
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        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, MHP'yi ziyaret etti
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        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, seçim çalışmaları kapsamında MHP Denizli İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ile MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Zolan, yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde daha da güçlenerek Denizli için el ele çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Yılmaz ise ülkeyi daha güzele ve ileriye taşımak için gayret etmeye devam edeceklerini ifade etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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