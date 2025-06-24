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        Haberler Gündem Güncel Devrilen motosiklette 2 can kaybı! | Son dakika haberleri

        Devrilen motosiklette 2 can kaybı!

        Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Ferhat Kelebek ile yanındaki yolcu Bilal Dönmez hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:52 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:52
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        Devrilen motosiklette 2 can kaybı!
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ferhat Kelebek (22) ile yanındaki Bilal Dönmez (18), yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi.

        YOLA SAVRULDULAR

        Ferhat Kelebek’in kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi. Kazada sürücü Kelebek ile yanındaki Bilal Dönmez yola savruldu.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ferhat Kelebek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Dönmez, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan Dönmez de kurtarılamadı. Kelebek ile Dönmez'in cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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