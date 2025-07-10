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        Haberler Bilgi Yaşam DGS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınavı DGS giriş belgesi sorgulama ekranı

        DGS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınavı DGS giriş belgesi sorgulama ekranı

        ÖSYM tarafından DGS sınav giriş belgesi yayınlandı. Önlisans programlarını dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce adayın geleceğini şekillendirecek olan DGS sınavı 20 Temmuz'da yapılacak. DGS sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafı, sınav saati, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki, DGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 15:41 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:41
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        ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DGS sınavı 20 Temmuz Pazar günü saat 10.15’de gerçekleştirilecek. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda yapılacak sınav toplam 135 dakika sürecek. Sınava katılım gösterecek olan adayların DGS sınav giriş belgesi yayımlandı. İşte, DGS sınav yerleri ile ilgili detaylar

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        DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DGS sınavı 20 Temmuz Pazar günü saat 10.15’de gerçekleştirilecek. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda yapılacak sınav toplam 135 dakika sürecek.

        Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınavın cevaplama süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

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        DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınav giriş belgesi ekranı sorgulanıyor. Sınava giren binlerce aday ÖSYM ais sistemi üzerinden DGS sınav giriş belgelerine erişebilecek.

        DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

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