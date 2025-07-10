DGS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınavı DGS giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DGS sınavı 20 Temmuz Pazar günü saat 10.15’de gerçekleştirilecek. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda yapılacak sınav toplam 135 dakika sürecek. Sınava katılım gösterecek olan adayların DGS sınav giriş belgesi yayımlandı. İşte, DGS sınav yerleri ile ilgili detaylar