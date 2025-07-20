DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bugün yapılan DGS'de adaylara soruları cevaplandırması için 135 dakika süre verildi. 2025 DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, eğitim seviyelerini lisans düzeyine yükseltmek isteyen üniversite önlisans mezunları tarafından sorgulanıyor. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Dikey Geçiş Sınavı bugün yapılıyor. DGS sınavına katılan adaylar sonuç tarihi için geri sayıma geçecek. Peki, ÖSYM sınav takvimine göre DGS 2025 sonuç tarihi ne zaman? DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre DGS sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.
2025-DGS sonuçları sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.