Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat! Kocaeli'nde, dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi, gözaltına alınıp Zabıta Müdürlüğü Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin yapılan üst aramasında çıkan ve 4 zabıta tarafından sayılan paranın miktarı, 20 bin 575'ydi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.06.2025 - 09:57 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:42 facebook

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