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        Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Diyarbakır´a geldi

        Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Petrol Ofisi, maç için akşam saatlerinde Diyarbakır´a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 20:18 Güncelleme: 24.11.2023 - 20:20
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        Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Diyarbakır´a geldi
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        Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Petrol Ofisi, maç için akşam saatlerinde Diyarbakır´a geldi.

        Bir grup taraftarın karşıladığı kadın futbolcular, daha sonra güvenlik önlemleri altında Kayapınar ilçesindeki otele geçti. Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Amed Sportif Faaliyetler maçı yarın saat 13.00´de Amed Sportif Faaliyetler Tesisleri'nde oynanacak.

        Amed Sportif Faaliyetler 13 puanla ligin 9´uncu sırasında yer alırken Fenerbahçe Petrol Ofisi ise 27 puan ile 3´üncü sırada bulunuyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Diyarbakır - Burak EMEK

        2023-11-24 20:13:57

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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