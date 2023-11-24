Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Diyarbakır´a geldi Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Petrol Ofisi, maç için akşam saatlerinde Diyarbakır´a geldi.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Petrol Ofisi, maç için akşam saatlerinde Diyarbakır´a geldi.

Bir grup taraftarın karşıladığı kadın futbolcular, daha sonra güvenlik önlemleri altında Kayapınar ilçesindeki otele geçti. Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Amed Sportif Faaliyetler maçı yarın saat 13.00´de Amed Sportif Faaliyetler Tesisleri'nde oynanacak.

Amed Sportif Faaliyetler 13 puanla ligin 9´uncu sırasında yer alırken Fenerbahçe Petrol Ofisi ise 27 puan ile 3´üncü sırada bulunuyor.

DHA-Spor - Türkiye-Diyarbakır - Burak EMEK

2023-11-24 20:13:57