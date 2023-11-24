Diyarbakır'da "Gazzeli Eğitimcilere Destek Yürüyüşü" düzenlendi

Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Gazzeli Eğitimcilere Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Eğitim Bir-Sen üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla merkez Yenişehir İlçesi Selahaddin Eyyubi Cami önünde bir araya geldi.

Grup, buradan İsrail aleyhine slogan atarak Dağkapı Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki okul ve kampüslerin toprak altında yatan şehit öğretmenler ve öğrenciler ile bir enkaz yığını olduğunu söyledi.

Gazze'nin sınıflarındaki öğrencilerin tatlı cıvıltıları yerini ölüm sessizliğine bıraktığını ifade eden Tekdemir, "Gazze'de öğretmenler artık son derslerini işlemişlerdir. Gazze'nin son dersi şerefli bir şehadet dersidir. Gazze okullarının son zili, insanlığın vicdanının ölümü için çalmıştır. Bu nedenle bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne buruk bir şekilde girmiş bulunmaktayız. Diyarbakırlı eğitimciler olarak Gazzeli meslektaşlarımızın acısını paylaşmaktayız." diye konuştu.