Diyarbakır´da 2 gündür kayıp olarak aranan Umut, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

DİYARBAKIR'ın Bismililçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Umut Çakmak (24), bıçaklanmış ve tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bismil ilçesi kırsal Aralık Mahallesi´nde, Dicle Nehri kenarındaki ağaçlık ve çalılıkların arasında bir kişinin elbiseleri çıkarılmış şekilde yerde hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, yerde yatan kişinin 4 yerinden tabanca ile vurulduğunu, bir yerinden bıçaklandığını, vücudunun bazı bölgelerinde de kesiklerin olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, cansız bedeni bulunan kişinin Kooperatif mezrasında yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Umut Çakmak´a ait olduğu belirlendi. Kendisine ait minibüsle yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenilen Çakmak´ın 22 Kasım´da evden ayrıldığı, ailesinin dün İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Çakmak´ın cansız bedeni, otopsi için Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.