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        Diyarbakır'da zabıta bu yıl içerisinde 5 bin dilenci yakaladı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde 5 bin dilenci yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:40
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        Diyarbakır'da zabıta bu yıl içerisinde 5 bin dilenci yakaladı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde 5 bin dilenci yakaladı.

        Diyarbakır büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

        Bu yıl içerisinde yapılan denetimlerde 5 bin dilenci yakalanarak üzerlerinde çıkan 70 bin liraya el konuldu, 253 dilenciye 151 bin lira ceza yazıldı.

        Dilencilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği "İdari Yaptırım Karar Tutanağı" düzenlenerek bulundukları bölgelerden uzaklaştırıldı.

        Yabancı uyruklu olanlar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, çocuk yaşta olanlar da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirildi.

        Zabıta Daire Başkanlığı dilencilerine yönelik çalışmalarına daha kapsamlı olarak diğer kurumlarla koordineli devam edecek.

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        Galeri

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