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        Diyarbakır'da 'Elek' operasyonu: 9 gözaltı

        DİYARBAKIR'da,polisin düzenlediği 'Elek' adı verilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda tabanca ve mermi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:10
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        Diyarbakır'da 'Elek' operasyonu: 9 gözaltı
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        DİYARBAKIR'da,polisin düzenlediği 'Elek' adı verilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda tabanca ve mermi ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla ve suçlularla iltisaklı olan ve suç örgütüne dönüşebilme potansiyeli olan kişilere yönelik çalışma yaptı. KOM polisleri, bulundurması veya taşıması yasak olan, suçta kullanılan ya da kullanılması muhtemel silah ve benzeri suç unsurlarını tespit edip ele geçirmek amacıyla 9 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. 'Elek' ismi verilen operasyonda, 9 şüpheliye ait ev ve iş yerlerine, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle girildi. Polis ekipleri tarafından 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 9 değişik çaplarda tabanca, 12 tabanca şarjörü, 153 farklı çaplarda mermi, 2  av tüfeği, 250 av tüfeği kartuşu, 1 adet roni olarak tabir edilen tam otomatiğe dönüştürme aparatı, 1 balistik yelek, farklı çeşitte bir miktar uyuşturucu hap ve farklı sayıda silah aparatı ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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