Meslektaşları depremin hayattan kopardığı öğretmenleri kliple andı

AHMET KAPLAN/AZİZ ASLAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yaptıkları Diyarbakır'da yaşadıkları evin enkazında kalarak hayatını kaybeden öğretmenler Serpil Tokdemir ve Fatma Deniz'i mesai arkadaşları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutmadı.

6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremin hayattan kopardığı 960 öğretmen arasında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde görev yapan Malatyalı Serpil Tokdemir ve Denizlili Fatma Deniz de yer alıyor.

Serpil ve Fatma öğretmenin paylaştıkları evin bulunduğu Serin-2 Apartmanı Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

77 kişiye mezar olan binanın enkazında kalarak yaşamını yitiren Matematik Öğretmeni Serpil Tokdemir ve Okul Öncesi Öğretmeni Fatma Deniz, geride acılı aileleri ve yakınlarının yanı sıra hüzünlü öğretmenler ve öğrenciler bıraktı.

Dicle ilçesinin kırsal Dede Mahallesi'ndeki Dede İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli Tokdemir ile yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Maden Mahallesi'nde bulunan Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş İlkokulu'nda görevli Deniz'in mesai arkadaşları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hüzünlü.

Depremin hayattan kopardığı iki öğretmenin, mutlu günlerini ölümsüzleştirdikleri fotoğraf kareleri ile klip hazırlayan meslektaşları iki okulun panosuna da onlardan yadigar kalan bu fotoğrafları yerleştirdi.

Öğretmenler yitirdikleri meslektaşlarını sevgiyle yad etti.

- "Geçen sene 24 Kasım'ı hep birlikte kutlamıştık"

Dede İmam Hatip Ortaokulunda görevli Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ayşe Çaladağ, AA muhabirine, Serpil öğretmenle 4 yıldır aynı okulda görev yaptığını belirtti.

Çaladağ, Serpil öğretmenin hayatını kaybetmesiyle çok büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek, "Serpil hocanın kaybını unutamıyorum. Bugün içimiz çok buruk. Geçen sene 24 Kasım'ı hep birlikte kutlamıştık, öğretmenler odasında etkinlik yapmıştık. Bu sene aramızda yoklar. Keşke aramızda olsalardı." dedi.

Serpil ve Fatma öğretmenin hatırasını yaşatmak için her iki okulda görevli öğretmenlerle fotoğraflarından oluşan bir klip hazırladıklarını anlatan Çaladağ, okulda onlar için pano hazırladıklarını belirtti.

Çaladağ, okulun her yerinde öğretmenlerin hatıraları olduğuna işaret ederek, "Nurlar içinde uyusun, Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Pazartesi günü okulda buluşacaktık"

Türkçe Öğretmeni Ayşe İnce Baran da deprem gecesi Serpil ve Fatma öğretmenlerin birlikte yaşadığı evin bulunduğu binanın çöktüğünü duyduklarını, bunun üzerine enkaz başına gittiklerini söyledi.

İki arkadaşlarının yarıyıl tatili nedeniyle Bosna Hersek'e gittiğini, sömestr tatili bittiği için İstanbul'a döndüklerini anlatan Baran, "Pazartesi okullar açılacaktı. O gece tatilden dönmemiş olmaları için dua ettik. Pazartesi günü okulda buluşacaktık fakat buluşamadık." diye konuştu.

Baran, öğretmen arkadaşları olarak enkaz başından ayrılmadıklarını fakat 9 gün sonra arkadaşlarının cansız bedenine ulaşıldığını anlatarak, ikisinin de işlerini özveriyle yapan, meslek aşkıyla yanan, öğrencilerine faydalı olmaya çalışan, kendilerini kişisel olarak geliştirmeye çalışan uyumlu insanlar olduğunu aktardı.

Geçen yıl 24 Kasım'ı birlikte kutladıklarını, şimdi o anıları düşündüklerini dile getiren Baran, Serpil öğretmeni unutmadıklarını, unutmayacaklarını belirtti.

Baran, okullarına Serpil öğretmenin isminin verilmesini istediklerini ifade etti.

- "Öğretmenler odasının kapısının önü öğrenci doluydu"

Beden Eğitimi Öğretmeni Ercan Karasoy da Serpil öğretmenin hem meslektaşı hem de hemşehrisi olduğunu söyledi.

Serpil öğretmenin matematiği öğrencilere sevdirdiğini, aynı zamanda hayırsever olduğunu anlatan Karasoy, "O buradayken öğretmenler odasının kapısının önü öğrenci doluydu. Çok güzel bir meslek arkadaşı, çok güzel bir dosttu, iyi bir insandı. Yüreklere dokunan bir insandı. Kesinlikle unutmayacağız, kimse unutmaz." dedi.

- "Fatma ve Serpil hocayı unutmayacağız"

Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş İlkokulu Müdür Yardımcısı Amine Tuncay da mesai arkadaşları Fatma Deniz'i kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını belirtti.

Öğretmenler Günü'nde hüzünlü ve buruk olduklarını anlatan Tuncay, şunları söyledi:

"Hocamız güler yüzüyle, pozitif enerjisiyle çok saygılı ve uyumlu bir öğretmendi. Öğrencileriyle ilişkisi çok samimiydi. Kendisinden çok memnunduk, onu çok özledik. Fatma ve Serpil hocayı unutmayacağız. Keşke aramızda olsalardı. Allah rahmet eylesin."

Arapça Öğretmeni Ayfer Aslankan ise göreve ilk başladığında Fatma öğretmenin okula adapte olması için kendisine destek olduğunu anlattı.

Aslankan, şunları kaydetti:

"En son gördüğümde helallik aldım. 'Neden böyle söyledin, sanki görüşmeyecek miyiz?' diye sordu. Bilmiyorum o an bir şey oldu. Kendisiyle vedalaştık ve sarıldık. Rabb'im mekanını cennet etsin. Her zaman aklıma geliyor. Unutamıyorum kendisini, büyük bir acı ve özlem olmuş. Geçen sene Öğretmenler Günü'nde güzel bir yemek yemiştik. Sınıfı öğretmenler odasının karşısında olduğu için her baktığımda kendisini hatırlıyorum."