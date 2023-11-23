Diyarbakır'da Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı hazırlık ve iş birliği toplantısı yapıldı

Diyarbakır'da Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı hazırlık ve işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinasyonunda düzenlenen, "Yetenek Her Yerde" temalı Bölgesel Kariyer Fuarları’nın, 2024 yılı etkinliklerine yönelik Diyarbakır Valiliğinde hazırlık ve iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, toplantıda, gerçekleştirilecek olan "Yetenek Her Yerde" temalı Bölgesel Kariyer Fuarı'nın koordinatörlüğünün DÜ'ye verildiği, bu fuarların öğrenci ve mezunların kurum ve kuruluşları tanımaları, istihdam noktasında şirketlere iş ve staj başvurusu yapabilmeleri açısından önemli bir çalışma olacağı kaydedildi.

Toplantıya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Turan ve Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Işık Yeşim Erdamar katıldı.