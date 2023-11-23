Diyarbakır'da kaybolan alzheimer hastasının cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastasının cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı kırsal Belenli Mahallesi Acıkuyu Kümeevleri'nde yaşayan ve önceki gün kaybolan alzheimer hastası Fazıl Bat'ın cesedi, AFAD ve jandarma ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu İncirtepe Mahallesi mevkisindeki sazlık alanda bulundu.

Bat'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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