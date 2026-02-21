Canlı
        Diyarbakır'da arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 17:18 Güncelleme: 21.02.2026 - 17:18
        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

        Merkez Sur ilçesinin kırsal Kervanpınar Mahallesi'nde dün 23.50 sıralarında arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Kadir Ö'ye (29) ait olduğu belirlendi.

        Olaya ilişkin şüpheli S.A. (44) yakalandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timlerince yürütülen çalışmada, Bismil'e bağlı Köseli Mahallesi'nde bir kahvehanede yaşanan tartışmanın ardından S.A'nın (44) takip ettiği Kadir Ö'yü aracına binerken silahla öldürdüğü ve cesedi araziye bıraktığı belirlendi.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

